Днес и утре Линия 3 - от „Хаджи Димитър” до „Овча Купел”, няма да се движи.

Причината е актуализация на софтуера, системите за контрол и управление на влаковото движение на трите нови станции от разширението на метрото по булевард „Владимир Вазов“.

За пътниците е осигурен заместващ автобус М3. Превозните средства ще спират само на автобусните и тролейбусните спирки в района на метростанциите.

Редактор: Ралица Атанасова