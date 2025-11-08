Снимка: iStock
За пътниците е осигурен заместващ автобус М3
Днес и утре Линия 3 - от „Хаджи Димитър” до „Овча Купел”, няма да се движи.
Причината е актуализация на софтуера, системите за контрол и управление на влаковото движение на трите нови станции от разширението на метрото по булевард „Владимир Вазов“.
Първият нов влак на столичното метро пристигна в София (ВИДЕО)
За пътниците е осигурен заместващ автобус М3. Превозните средства ще спират само на автобусните и тролейбусните спирки в района на метростанциите.
