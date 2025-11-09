Етрополе се слави с големи традиции в спорта, казва треньорът Васил Василев в предаването "Близо до спорта". Развиват се три направления - волейбол, футбол и борба. Волейболен клуб Етрополе е създаден през 1994 г. Сега има 14 отбора - мъжки, женски и подрастващи в много възрастови групи. Градът има успехи и в борбата - вторият на Олимпиада Стоян Балов, както и Стоян Николов. Имат и световни шампиони по борба, а в момента добре се развива и школата по футбол.

Според Василев в момента има перфектните условия за развитие на волейбол в Етрополе - оборудвана спортна зала, перфектни съблекални, фитнес зала. Треньорът благодари и на общината за предоставените условия. Той твърди, че са един от малкото клубове в България, където децата не плащат никакви такси за тренировките. Безплатна екипировка и безплатни подготвителен и лагери се осигуряват отново с подкрепата на общината.

Василев е бил волейболист около 10 години. Тогава е закрито мъжкото подразделение в града. Това го амбицира и той се връща в града след като завършва НСА през 2000 година. Започва да води тренировките на женския отбор, а след 2 години решил да постави отново началото на мъжкото направление в Етрополе. Треньорът казва, че не му е било лесно да се справи, защото в един момент са били спрени всички средства за спорт, а търсенето на финансиране е било трудно.

Когато проектът успява започват да идват желаещи да тренират и от съседни населени места. Интересът е огромен.

Градът притежава и модерен стадион за футбол с козирка над трибуните и осветление. Има и изкуствено тренировъчно игрище.

