Властите издадоха предупреждение за затруднено шофиране

Първи за сезона сняг покри най-големия канадски град Торонто. Бялата покривка зарадва много жители и туристи.

Властите обаче издадоха специално предупреждение за затруднено шофиране при зимни условия и възможни закъснения в транспорта.

Редактор: Цветина Петкова

Последвайте ни

tracking tracking tracking tracking tracking tracking tracking