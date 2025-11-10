-
„Темата на NOVA” в аванс: Новата Америка – на свободата… и не съвсем
-
Въвеждат ограничения на полетите в САЩ
-
Ню Йорк избира кмет
-
Лотарията „Мега Милиони” в САЩ натрупа огромен джакпот
-
49 души са загинали, след като ураганът "Мелиса" опустоши Карибите (ВИДЕО)
-
Проливен дъжд предизвика наводнения в Ню Йорк, двама загинаха (ВИДЕО)
Властите издадоха предупреждение за затруднено шофиране
Първи за сезона сняг покри най-големия канадски град Торонто. Бялата покривка зарадва много жители и туристи.
Toronto experiences first snowfall of the season ❄️☃️ pic.twitter.com/71PbVmEgaL— 6ixBuzzTV (@6ixbuzztv) November 9, 2025
Властите обаче издадоха специално предупреждение за затруднено шофиране при зимни условия и възможни закъснения в транспорта.
Редактор: Цветина Петкова
First snow in Toronto pic.twitter.com/1JIqo6DITz— Priyal Duggal (@priyallduggal) November 10, 2025
Последвайте ни