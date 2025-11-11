Израелският парламент прие на първо четене законопроект, който предвижда смъртно наказание за „терористи“ – мярка, която може да бъде приложена спрямо палестинци, осъдени за смъртоносни нападения срещу израелци.

Поправката в наказателния кодекс, предложена от министърa на националната сигурност Итамар Бен Гвир и одобрена от парламентарната комисия по национална сигурност, бе приета с 39 гласа „за“ и 16 „против“.

Законопроектът трябва да премине още второ и трето четене, за да влезе в сила.

Гласуването се проведе на фона на крехкото примирие с "Хамас", постигнато с посредничеството на САЩ.

Макар че смъртното наказание формално съществува в израелското законодателство, страната на практика е аболиционистка – последното изпълнено наказание е било през 1962 г. срещу нацисткия престъпник Адолф Айхман.

Бен Гвир бе заплашил, че ще изтегли партията си „Еврейска сила“ от управляващата коалиция, ако законопроектът не бъде внесен за гласуване.

В изявление на парламентарната комисия се посочва, че целта на мярката е да „отреже тероризма в зародиш и да създаде силен възпиращ ефект“.

