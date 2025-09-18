Американският президент Доналд Тръмп съобщи, че обявява лявото, антифашистко движение "Антифа" за терористична организация, след убийството на десния политически активист Чарли Кърк.

"Ще препоръчам също така тези, които финансират "Антифа", да бъдат подложени на щателно разследване съгласно най-високите правни стандарти и практики", написа Тръмп в социалната си мрежа "Трут соушъл".

САЩ наложиха нови санкции срещу Иран и "Хизбула"

По-рано тази седмица Белият дом обяви намерението си да се справи с "левия вътрешен тероризъм".

Заподозреният за убийството на Кърк - Тайлър Робинсън, е описван като "крайноляв убиец", тъй като е осъдил пред семейството и приятелите си "омразата", която според него Кърк разпространявал, и е използвал боеприпаси с гравирани антифашистки послания.

Във вторник на Робинсън бяха повдигнати обвинения, които предвиждат смъртно наказание.

Редактор: Цветина Петкова