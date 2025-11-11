Снимка: iStock
Така те намаляват загубите и запазват вековната традиция
Изправени пред суша и ниски изкупни цени, гръцките оризопроизводители намират необичаен източник на приходи - те продават негодната реколта за сватби, вместо да я изхвърлят или използват за фураж. Така те не само намаляват загубите, но и стимулират местното производство, като същевременно се запазва една вековна традиция.
"В момента сме изправени пред много трудности. Цената на ориза е ниска, а производствените разходи са изключително високи", посочва фермерът Василис Мадзиунис.
Традицията да се хвърля ориз върху младоженците се е превърнала в проблем с разхищаването на храна, казват фермерите. По техни оценки, всяка година по този начин се губят стотици тонове годен за консумация ориз. В област Халастра, един от основните гръцки райони за производство на ориз, негодната реколта се опакова в бели чували с надпис "Ориз за сватба". От май досега са продадени над три тона.
AI в ролята на сватбен агент: Как се промениха традициите в най-важния ден за младоженците
"Всяка година около 300 тона ориз се изхвърлят. Затова си казахме - защо да прахосваме годен продукт, когато можем да използваме такъв, който иначе би отишъл на боклука", посочва Янис Гогос, който е мениджър продажби.
Гърция е третият по големина производител на ориз в Европейския съюз и изнася по-голямата част от годишното си производство - около 250 000 тона. Въпреки това секторът страда от конкуренцията на евтин внос от Южна Азия и от засилващите се суши в земеделските райони.
"Когато снеговалежите в околните планини намаляват, водните запаси също намаляват. Така през месеците, когато най-много се нуждаем от вода, тя просто не стига", казва председателят на асоциацията на земеделските производители в Халастра Христос Гадзарас.
Негодната реколта - зърната, повредени при жътва или преработка - представлява около 9% от гръцкия износ на ориз. Експерти от бранша смятат, че използването му за сватби може да помогне на фермерите да намалят загубите и да стимулират местното производство.
