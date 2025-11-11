Създадоха нова франкофонска крайнодясна партия в Белгия, носеща абревиатурата TRUMP. Нейният основател е бившият председател на "Белгийския национален фронт" Салваторе Никотра.

Цялото име на партията е Tous Réunis pour l’Union des Mouvements Populistes („Всички обединени за съюз на популистките движения“) – оттам и абревиатурата TRUMP. „Доналд Тръмп е върховният символ на популизма. Той въплъщава това, в което вярваме,“ заяви Никотра пред белгийското издание BRUZZ.

Новата формация се смята за наследник на крайнодесните валонски партии Chez Nous и Национален фронт (NF).

За разлика от фламандската партия Vlaams Belang, която е най-голямата крайнодясна сила в Белгия, TRUMP не подкрепя идеята за разделяне на страната. Никотра уточнява, че партията ще се стреми да участва на федерално ниво, както и в изборите за Европейски парламент през 2029 г. „Ние сме дяснопопулистка партия със социален уклон“, посочва той.

Никотра, който е бил общински съветник в брюкселския квартал "Сент-Жил" в периода 1994–2000 г., не изключва възможността да се кандидатира и за местните избори в белгийската столица.

Сред съоснователите на TRUMP са и други бивши членове на Националния фронт, включително Еманюел Ликари – бивш член на Vlaams Belang, който беше изключен от партията след обвинения, че „открито възхвалявал фашизма“.

Партията TRUMP ще бъде официално представена на 30 ноември, като очакванията са да се включи активно в подготовката за следващите избори в Белгия и Европа.

Редактор: Дарина Методиева