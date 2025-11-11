Арктически студ скова Източното крайбрежие на Съединените щати. Сняг, силни ветрове и рекордно ниски температури достигат чак до Флорида.

Докато едни посрещнаха първия сняг с радости и снежни човеци, други се борят с последиците. Много от пътищата са затворени, а полетите - закъсняващи с часове. Арктическият вятър носи сняг и рекордно студено време по Източното крайбрежие на Съединените щати.

Метеоролозите предупреждават, че Флорида може да отбележи исторически ниски температури, преди полярния студ да се оттегли.

„Още не е Денят на благодарността, а вече е толкова студено. Надявам се скоро да се стопли, защото направо замръзваме”, разказва жител на Уисконсин.

В Средния Запад хората все още разчистват след обилния сняг от вчера.

Бурята и недостигът на авиодиспетчери доведаха до над 5 часа закъснение на летище ОХР в Чикаго.

