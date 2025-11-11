Истанбулската главна прокуратура е поискала присъда от 828 до 2352 години за арестувания кмет на Истанбул Екрем Имамоглу. Той е обвинен за създаване и ръководене на организирана престъпна група, съобщава в. „Хюриет“.

Прокуратурата е повдигнала обвинения на общо 402 души, от които 105 се намират в ареста.

Арестуваният кмет на Истанбул е разследван и за шпионаж

Имамоглу беше задържан на 19 март по обвинения в корупция, а няколко дни по-късно общинският съвет в Истанбул го отстрани временно от поста. В рамките на разследването за корупция в Истанбулската голяма община бяха задържани и редица общински служители. Арестите предизвикаха вълна от протести, определяни като най-мащабните в Турция от 2013 г. насам.

Имамоглу получи 1,8 години затвор заради обида на главния прокурор

В средата на октомври Турската прокуратура приключи друго разследване за корупция, като внесе обвинителен акт от общо 576 страници срещу 200 души, включително 7 кметове от опозиционната Народнорепубликанска партия (ПСР).

