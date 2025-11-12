Американският президент Доналд Тръмп заяви в интервю за "Фокс нюз", че е негово „задължение“ да съди Би Би Си, която „е измамила публиката“. Припомняме, че медията е обвинена в монтаж на изречения, произнесени в различни моменти от речта на Тръмп от 6 януари 2021 г. - денят на щурма на Капитолия във Вашингтон от привърженици на държавния глава. Излъченият откъс създава впечатлението, че излизащият президент подтиква своите поддръжници да отидат в Конгреса, за да „се бият като дяволи“. Пълното изказване на президента гласи: „Ще маршируваме към Капитолия и ще насърчим нашите смели сенатори и представители в Конгреса“. Изразът „да се бият като дяволи“ съответства на друг пасаж от речта.

"Би Би Си промени речта ми, която беше красива и много успокояваща, и я направи да изглежда радикална. Това, което направиха, е невероятнои много нечестно“, заяви той.

Скандал и оставки в Би Би Си: Тръмп заплаши, че ще съди медията за 1 милиард долара

На 10 ноември адвокатите на милиардера заплашиха Би Би Си с иск за „неверни и клеветнически изявления“ и с искане за обезщетение в размер на 1 милиард долара.

Полемиката накара генералния директор на медията Тим Дейви и шефката на информационния канал на групата Дебора Търнес да подадат оставка. Дейви призна, че е извършено „нарушение на редакционните правила“ на британската група.

Редактор: Габриела Павлова