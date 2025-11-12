22-годишен грък е в критично състояние, след като се опитал да погълне цял бургер заради облог. Той е настанен в болница в Атина.

Младият мъж излязъл да се забавлява с приятели, след което компанията решила да сключи облог с предизвикателство – да изяде цял бургер, без да го дъвче. При опита обаче дихателните му пътища били блокирани, а близките му не знаели как да му окажат първа помощ до пристигането на линейката.

В Дубай: Безплатен бургер, ако скъсаш снимка на бившия си

Екипът на бърза помощ успял да възстанови дишането му, обаче лекарите се опасяват, че е възможно да има трайни поражения на редица органи, сред които мозъка и бъбреците.

Редактор: Дарина Методиева