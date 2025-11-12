Снимка: Getty Images
Клето Ескобедо III е и един от най-старите приятели на шоумена
Ръководителят на бенда на шоуто на Джими Кимъл - Клето Ескобедо III, почина на 59-годишна възраст. Той е и един от най-старите приятели на шоумена, който съобщи за смъртта на Клето в профила си в Instagram.
🔗: https://t.co/9zPggfAzt5— People (@people) November 11, 2025
Cleto Escobedo III, the leader of Cleto and the Cletones, the house band on Jimmy Kimmel Live!, has died.
📷️: Getty pic.twitter.com/0DXhfnGaTJ
"Сърцата ни са съкрушени", каза Кимъл. По-късно, по време на шоуто, през сълзи той разказа за своя приятел.
Ескобедо и Кимъл се запознават като деца в Лас Вегас, където израстват един срещу друг, на една и съща улица. Той сподели, че са наричали Клето Джуниър. Кимъл разказа още, че приятелството им е било толкова силно, че са искали да прекарват време заедно 24/7. Монологът, посветен на Клето, продължи близо 23 минути, като през цялото време у водещият се преплитаха различни емоции - от тъга, през усмивки, спомняйки си за своя приятел. Музикантът освен това е кръстник на сина на Кимъл, а също така са кумове на сватбите си.
"Той беше лидер. А когато аз станах звезда, той никога не прояви завист, гордееше с мен, обичаше ме и никога не ме прие за даденост. С никой друг през живота ми не съм се чувствал толкова комфортно. Той беше като по-голям брат за мен", сподели още Кимъл.
Jimmy Kimmel & Cleto Escobedo III as kids.— 𝙲𝚒𝚗𝚎𝚖𝚊 𝙱𝚞𝚛𝚜𝚝 (@CinemaBurst) November 12, 2025
Jimmy and Cleto have been best friends since they were kids. Cleto unfortunately passed yesterday They worked together daily on Kimmel’s talk show. pic.twitter.com/uUpAaOCfcn
„Просто се срещнахме един ден на улицата, имаше няколко деца на улицата. Аз и той просто станахме много близки приятели и имахме едно и също чувство за хумор. Просто станахме приятели и оттогава сме приятели“, споделя Ескобедо в интервю от 2022 г.
На финала на монолога Кимъл благодари на семейството на Клето, на лекарите, които са се грижили за него, на общите им приятели и най-вече на родителите му, "които го създадоха".Редактор: Цветина Петрова
