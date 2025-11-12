Президентът на Франция Еманюел Макрон заяви, че ще бъдат отделени допълнителни 4,2 милиарда евро за военнокосмическия сектор на страната до 2030 г., предадоха Франс прес и БТА. Тези допълнителни средства ще бъдат отпуснати в рамките на актуализирането на закона за военното планиране.

Според Макрон допълнителните средства са нужни, тъй като войната на утрешния ден ще започне в космоса. Френският лидер също така заяви, че трябва да бъдат разработени ракети-носители, които да могат да се използват повторно.

Тези коментари държавният глава направи по време на реч, която произнесе в Националния център за космически изследвания, базиран в Тулуза. Речта му беше посветена на френската космическа стратегия до 2040 г. за превръщането на Франция в достоен конкурент на останалите страни в света, както във военната, така и в гражданската област.

