Властите в Турция изпратиха съобщение до интернет доставчиците в страната, в което посочват, че са решили да ограничат достъпа до акаунта в Х на кандидат-президентския офис на арестувания през март бивш кмет на Истанбул Екрем Имамоглу. Причината - опасения за националната сигурност.

Засегнатият от решението акаунт, който към момента има малко над 330 000 последователи, е използван от намиращия се в затвора Имамоглу за споделяне на негови коментари посредством адвокатите му. Основният акаунт на Имамоглу в Х, който имаше около 9,7 милиона последователи, беше блокиран от Турция на 8 май, след като съд определи негови публикации като „представляващи опасност за националната сигурност“.

Припомняме, че Имамоглу беше арестуван на 19 март по обвинения в корупция, а няколко дни по-късно общинският съвет в Истанбул го отстрани временно от поста и му определи мярка за задържане под стража. В рамките на разследването за корупция в Истанбулската голяма община бяха задържани и редица общински служители. Арестите предизвикаха вълна от протести, определяни като най-мащабните в Турция от 2013 г. насам.

Турската прокуратура поиска над 2000 години затвор за арестувания кмет на Истанбул

Във вторник Главната прокуратура в Истанбул внесе обвинителен акт от близо 4000 страници, с който иска до близо 2400 години затвор за Имамоглу по обвинения в създаване и ръководене на организирана престъпна група. Наред с Имамоглу в обвинителния акт са посочени още над 400 заподозрени в участие в организацията и извършване на измами за над 160 милиарда турски лири (3,267 млрд. евро).

