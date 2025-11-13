Френската полиция освободи под съдебно надзор жена, заподозряна за участие в обира посред бял ден в Лувъра, съобщи днес прокуратурата в Париж, цитирана от "Ройтерс".

Жената е една от четиримата разследвани във връзка с грабежа, при който извършителите откраднаха бижута на стойност 88 милиона евро, предава БТА.

Тя няма да има право да се свързва с останалите заподозрени или да напуска Франция.

Парижката прокурорка Лор Бекюо по-рано този месец каза, че разследващите са арестували трима мъже и една жена – приятелка на един от заподозрените обирджии. До момента не е открита следа от откраднатите бижута.

