Двамата, арестувани за обира в Лувъра, са същите, които са нахлули в сградата, обяви парижкия прокурор. Тяхно ДНК е открито на скутера, който са използвали за грабежа, както и на стъклата на витрините на разбитата колекция.

След обира на века в Лувъра: Кои са задържаните за кражбата на безценните бижута

Те са признали участието си, но частично, заяви още прокурорът. Двамата ще бъдат изправени пред разследващ съдия в близките дни.

Засега ценните бижута, изчезнали от "Лувъра", не са открити.