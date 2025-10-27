Двама заподозрени бяха арестувани за кражбата на безценните бижута в Лувъра миналата седмица. Става въпрос за мъже, родом от парижкото предградие "Сен Дени". Единият е задържан, докато се е опитвал да се качи на самолет от летище „Шарл дьо Гол“ на полет за Алжир. Другият е арестуван в "Сен Дени". Според властите той подготвял пътуване към Мали.

Все още се знае малко за тяхната самоличност. Причината е, че след задържането им парижката прокуратура остро разкритикува това, че информация за профилите им се разпространява публично твърде бързо, тъй като това може да възпрепятства разследването и да затрудни залавянето на останалите двама заподозрени за обира.

Според наличните данни и задържаните са на около 30 години. По информация на френските медии става дума за мъже с френско гражданство. Те са познати на полицията и прокуратурата – арестувани са и преди за други кражби и престъпления.

Задържаха двама за обира в Лувъра

Любопитно е как следователите са стигнали до тях. Повече от 100 разследващи работят вече седмица по случая. Взети са над 150 проби – ДНК и други, намерени по вещи, изоставени след обира. Сред тях има мото каска, две ъглошлайф машини, газова горелка, туба с бензин, ръкавици, уоки-токи и светлоотразителни жилетки. Част от тези предмети са били полети с бензин – вероятно, за да се прикрият ДНК следите.

След обира във Франция се разрази и политическа буря. Директорът на Лувъра предложи да бъде открит полицейски участък в музея. Вътрешният министър обаче категорично се противопостави на тази идея, заявявайки, че ако тя се осъществи, впоследствие ще трябва да се поставят полицейски комисариати навсякъде.

Засега бижутата не са открити, а властите се опасяват, че вече са изнесени в чужбина. Ако бъдат претопени, ще бъде много трудно да се проследят.

