Двама заподозрени са арестувани за кражба на скъпоценните бижута от музея Лувър в Париж в събота вечер, съобщава Би Би Си.

Прокуратурата уточни, че мъжете са родом от парижкото предградие "Сен Дени", а единият се е готвил да се качи на полет от летище „Шарл дьо Гол“ до Алжир. Другият се е готвел да избяга в Мали. Според разследването заподозрените са известни на полицията с предишни кражби с взлом. Те са били арестувани в събота вечер около 22:00 часа от граничната полиция. Тя има право да ги разпитва до 96 часа.

Предмети на стойност 88 милиона евро бяха откраднати от най-посещавания музей в света миналата неделя, когато четирима крадци, оборудвани с електрически инструменти, нахлуха в сградата посред бял ден. Засега не е ясно дали са идентифицирани и останалите двама.

Френският министър на правосъдието призна, че протоколите за сигурност са се провалили.

От прокуратурата на Париж съобщават, че бандата е пристигнала в 09:30 ч., малко след като музеят е отворил врати за посетители.

Заподозрените са пристигнали с монтиран на превозно средство механичен асансьор, за да получат достъп до Галерия „Аполон“ през балкон близо до река Сена. Снимки от местопроизшествието показват стълба, водеща до прозорец на първия етаж.

Двама от крадците са влезли вътре, като са разрязали прозореца с електрически инструменти. След това са заплашили охраната, която е евакуирала помещенията, и са разрязали стъклото на две витрини, съдържащи бижута.

Предварителен доклад разкрива, че една от всеки три стаи в музея не е имала камери за видеонаблюдение. Френската полиция съобщава, че крадците са били вътре четири минути и са избягали с два скутера, чакащи отвън.

Мерките за сигурност около културните институции на Франция са засилени, съобщиха органите на реда.

Припомняме, че на 19 октомври сутринта в Париж, въоръжена група от четирима души проникна в музея чрез подемен кран-лифт и счупи прозорец в Галерия „Аполо“, след което открадна осем редки предмета — включително диадема и бижута, свързани с императрица Евгения и френски кралски особи от XIX век и от колекцията на Наполеон.

Стойността на откраднатото е оценена на около 88 милиона евро, но според прокуратурата най-големите щети са към френското културно наследство.

След случая директорката на Лувъра призна сериозни пропуски в охраната — например, камерата, покриваща балкона, откъдето е влязла бандата, не е била насочена към този вход.

Редактор: Цветина Петкова