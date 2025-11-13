Турски противопожарен самолет се разби в Хърватия. Пилотът е загинал. Инцидентът става едва два дни след друг фатален случай с турски военен самолет, при който загинаха 20 души.

Според министъра на земеделието и горите Ибрахим Юмаклъ инцидентът настъпил, докато два турски противопожарни самолета се опитвали да се приберат. Контактът с диспечерите бил прекъснат, като единият успял да кацне на хърватско летище, а вторият се разбил.

