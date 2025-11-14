В десетилетието след дебютния си албум Меган Трейнър е преминала през много неща, но посланието на нейната весела и жизнерадостна поп музика остава същото - остани верен на себе си и не обръщай внимание на хейтърите.

Този дух се запазва и в песента Still Don't Care - първия сингъл от предстоящия ѝ седми албум Toy with Me, който излиза на 24 април 2026 г.

БЕЙБИ БУМ СРЕД ЗВЕЗДИТЕ: Певицата Меган Трейнър и топ моделът Елза Хоск станаха майки (ВИДЕО)

В типичния за Трейнър стил Still Don't Care е вдъхновена от реални ситуации. „Виждах много омраза по целия свят. Аз самата получавах много негативни коментари, когато започнах да публикувам повече снимки, и наистина не очаквах това“, каза Трейнър. „Бях много разстроена от реакциите и си мислех: "Иска ми се да не се чувствах така"“.

В Still Don't Care майка ѝ, брат ѝ и снаха ѝ също участват в беквокалите - може би, за да смекчат по-острия тон на песента към омразата в интернет. „Можеш да ме разкъсаш на парчета“, пее Трейнър. „Но аз спя добре през нощта“.

Това е първият сингъл от Toy with Me, за който Трейнър подсказва, че ще съдържа няколко песни за любовта, за гнева и много за семейството.

Трейнър разказа, че е работила по албума в продължение на осем месеца. „Изтощих се и се преуморих. Бях щастлива, че съм у дома с децата и работя по песните си, но после определено прекалих и тялото ми започна да ми дава сигнали. Един ден езикът ми започна да гори и си помислих: "Какво е това?"А когато не премина, отидох на зъболекар, а той ми каза: "О, ти си стресирана"".

Написването на песните също се оказало предизвикателство. „Обикновено пиша песен за един ден, но всяка песен в този албум отне месеци, за да бъде завършена“, каза тя. „Това е основната разлика между този албум и всички други, които съм правила“.

Меган Трейнър ще започне северноамериканско турне през 2026 г. с Icona Pop като подгряваща група. Турнето Get in Girl стартира на 12 юни в Кларкстън, Мичиган, и приключва на 15 август в Лос Анджелис.

По пътя тя ще посети Торонто, Синсинати, Сейнт Луис, Ню Йорк, Питсбърг, Чикаго, Бостън, Филаделфия, Балтимор, Кливланд, Хюстън, Денвър, Солт Лейк Сити, Сиатъл, Сан Франциско, Сан Диего, Финикс и много други градове.

Редактор: Мария Барабашка