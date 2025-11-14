Вкусът от миналото се завръща в Мадрид. В испанската столица се вари бира по хилядолетна шумерска рецепта. Вкусът на напитката връща към древна Месопотамия, но е пресъздаден чрез модерни технологии.

„Чувствам се сякаш пътувам назад във времето - като актьор, който трябва да изиграе ролята на шумерски пивовар. Честно казано, много ми харесва, а бирата има страхотен вкус", споделя Луис.

Рецептата е открита от изследователи от Испанския национален съвет за научни изследвания. Тя била записана в рядък шумерски текст, посветен на богинята на бирата Нинкаси.

„В текста се споменава, че се използват различни аромати, без да се уточнява какви. Впоследствие попаднах на малък списък, който разкрива съставките за бирата", обясни Барбара.

След като изследователите възстановили рецептата, пивоварната се заела с предизвикателството да я пресъздаде.

„Бих пила такава бира, макар че не прилича особено на наливната - по-ароматна е и различна от това, което се предлага днес в баровете”, твърди Лусия.

Редактор: Габриела Павлова