Съединените щати и Швейцария са постигнали търговско споразумение, с което митата върху швейцарския износ към американския пазар ще бъдат намалени до 15 процента, съобщи днес търговският представител на САЩ Джеймисън Гриър в интервю за телевизия Си Ен Би Си.

Новината беше потвърдена и от швейцарското правителство, което публикува в платформата X съобщение, че „митническите ставки ще бъдат понижени до 15 процента“, като повече подробности ще бъдат представени по-късно днес.

„По същество постигнахме споразумение с Швейцария“, заяви Гриър в телевизионното си интервю. „Те ще преместят голяма част от производството си в САЩ - фармацевтични продукти, топене на злато, железопътно оборудване - и сме изключително доволни от значението на това споразумение за американското производство“, добави той.

През юли президентът Доналд Тръмп обяви, че въвежда 39-процентно мито върху вноса от Швейцария, след като предишните преговори между двете страни във Вашингтон не успяха да доведат до споразумение. Така Швейцария беше подложена на едно от най-високите мита, налагани на отделна държава от администрацията на Тръмп.

Швейцарската икономика, която е силно зависима от износа, понесе осезаем удар от американските мита. Миналия месец правителството в Берн понижи прогнозата за икономическия растеж през 2026 г., посочвайки „тежката тежест на митата върху индустрията“ като основна причина.

Сред водещите швейцарски износни отрасли са часовникарството, фармацевтичните продукти и благородните метали, както и луксозните стоки, шоколадът и козметичните продукти.

След обявяването на новината швейцарският франк поскъпна с 0,4 процента спрямо щатския долар, показват данните от валутните пазари.

