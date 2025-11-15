Руският президент Владимир Путин и беларуският му колега Александър Лукашенко разговаряха по телефона, предаде ТАСС, като се позова на техните пресслужби.

От Кремъл съобщиха, че двамата са се разбрали да продължат контактите си в кулоарите на срещите на върха на Организацията на Договора за колективна сигурност (ОДКС) в киргизстанската столица Бишкек по-късно този месец и на Общността на независимите държави (ОНД) в Санкт Петербург в края на годината.

Двамата лидери също така обмениха мнения по редица практически въпроси на двустранното сътрудничество, включително енергетиката, и обсъдиха актуални международни въпроси, добавиха от руското президентство.

Беларуската държавна новинарска агенция БелТА предаде, че Путин и Лукашенко са обсъдили двустранното сътрудничество, по-конкретно изграждането на нов енергоблок в Беларуската АЕЦ, както и въпроси, свързани със сигурността и отбраната.

Беларуският президент е съюзник на руския си колега и често се среща и разговаря по телефона с него. ОДКС и ОНД са доминирани от Москва организации в постсъветското пространство.

