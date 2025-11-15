Кондукторът, наречен „герой“ за това, че се е намесил, за да защити пътниците по време на масова атака с нож преди 2 седмици, беше изписан от болница, предаде АФП.

48-годишният Самир Зитуни беше в критично състояние, след като получи множество наранявания при нападението във влак, пътуващ към Лондон, на 1 ноември.

Повдигнаха 11 обвинения в опит за убийство на нападателя от влака във Великобритания

„Ние сме изключително благодарни за огромната подкрепа от обществото и много трогнати от всички мили думи за смелите действия на Сам в нощта на нападението“, заяви семейството му в изявление, разпространено от Британската транспортна полиция.

Зитуни беше сред 10 ранени при атаката, която се случи близо до град Питърбъро в Източна Англия.

Полицията заяви, че Зитуни несъмнено е спасил човешки животи, а транспортният министър Хайди Александър го нарече герой.

Кой е нападателят във влак в Лондон, ранил 11 души с нож?

Машинистът на влака също получи похвали за това, че направил непланирано аварийно спиране на гара, което позволило на пътниците да се евакуират.

32-годишният Антъни Уилямс е обвинен в 10 опита за убийство във връзка с инцидента и трябва да се яви в съда на 1 декември.

Редактор: Ивайла Митева