Извършителят на кървавото нападение с нож във влак в Англия, при което 11 души бяха ранени, се разследва и за други два инцидента. За първи път се появиха кадри от видеокамери, на които се вижда как 32-годишният Антъни Уилямс пие нещо от малка бутилка, след което вади нож от чантата си и влиза в бръснарница в град Питърбъро.

Все още няма официален отговор от страна на полицията, защото фактически тя е много здраво притисната. Защо, след като 24 часа по-рано Антъни Уилямс е наръгал 14-годишно момче пак в същия град, от който е тръгнал неговия влак, той не е бил идентифициран и задържан?

Малко по-късно камери го засичат как пие от малка бутилка и влиза много агресивно с нож в бръснарница.Той стои малко и излиза, но се връща на следващата сутрин пак в същата бръснарница.

Обяснението на полицията е доста несвързано към момента. За първия случай казват, че са получили сигнал веднага за 14-годишното момче и са се отзовали на място. Единственото, което са могли да направят, е да извикат линейка и момчето да бъде откарано в болница. Не са успели да идентифицират по камери кой е извършителят. Те са отишли два часа след Уилямс в бръснарския салон. На следващата сутрин веднага са били повикани, но пак са го изпуснали.

Това, което обаче се разбра, е колко адекватно са действали машинистът на влака и един от кондукторите, който, според данните на полицията, е спасил десетки хора. Той е в най-тежко състояние.

Кондукторът на няколко пъти се е препречвал на нападателя. Опитвал се е да вземе ножа от ръцете на Уилямс. Това, което е направил машинистът, е да задейства специален план, в който да отклони влака по линия, на която да го чака полиция и той да бъде арестуван. Оказва се, че въпросният машинист е бивш военен от войната в Персийския залив.

Британската полиция и правителството са под сериозен натиск да обяснят какво правят в борбата с престъпността. Само през последната година е имало 53 хиляди инцидента, а 262 души са починали от наръгвания. Това, което обаче каза вътрешният министър в парламента, е, че не могат да сложат металдетектори на всяка гара, защото това би затруднило изключително много трафика. Всичко, което е можело да се направи до момента, вече е направено.

