Прокуратурата в Англия съобщи името на нападателя от влака. И след това му повдигна 11 обвинения в опит за убийство. 32-годишният мъж се казва Антъни Уилямс и е родом от Великобритания. Не е фигурирал в списъците на антитерористичното звено на полицията.

Журналист за атаката във Великобритания: Предполагам, че нападателят е психично болен човек

Междувременно в Англия хвалят служителите на влака. Един от кондукторите опитал да спре мъжа с ножа. Полицията определи поведението му като “героично”. Той е пострадал най-тежко от всички десетима ранени. А машинистът осъзнал, че има сериозен проблем на борда и по своя инициатива спрял композицията на малка гара. Така помогнал на полицаите да реагират по-бързо.

„Това е лудост. Кога, как, защо? Защо някой би направил това? Определено ме плаши. Самият аз пътувам с кола. Но синът ми, дъщеря ми - те ползват влака през цялото време”, коментира Агусту Агебане, който живее в Хънтингдън.

Атака с нож във влак във Великобритания: 10 души са ранени, двама са с опасност за живота

„Това засяга много хора днес. Семейството ми използва тази линия буквално вчера. Спокойно можеше да се случи на тях. Имам роднини в съседния град. И до тях ходя с този влак. Ползваме го непрекъснато, включително когато трябва да пътуваме до Лондон. Това със сигурност ще засегне много хора. Не е добре“, смята Джеймс Паркър, който също живее в града.

