Десет души пострадаха при нападение с нож във влак във Великобритания в събота вечерта. Двама са с опасност за живота. Четирима от ранените са с леки травми и вече са изписани. Британската полиция обяви, че не счита нападението за терористичен акт.

Предполага се, че атаката е започнала малко след като влакът е потеглил от Питърбъро. Композицията е била от Донкастър за Лондон.

Отделът за борба с тероризма започна разследване. Арестувани са двама заподозрени в нападение с хладно оръжие. Полицията съобщи повече подробности за задържаните. Единият е 32-годишен британец, а другият е 35-годишен британски гражданин с карибски произход. И двамата са арестувани по подозрение в опит за убийство. По сведения на очевидец единият от задържаните е имал голям нож. Той е бил зашеметен с електрошок, докато се е опитвал да се измъкне от местопрестъплението на жп гарата в Хънтингдън, Източна Англия.

Полицията на Кембриджшир обяви, че е изпратила свои служители в 19:39 ч. местно време след постъпили информации, че много хора са прободени с хладно оръжие във влак, посочва „Ройтерс“.

„Въоръжени служители бяха мобилизирани и влакът беше спрян в Хънтингдън, където бяха арестувани двама мъже. Редица хора бяха откарани в болница“, гласи изявлението на полицията. Над 30 полицаи са били изпратени на жп гарата, уточнява „Пи Ей Мидия“.

Властите и медиите на Острова отбелязват, че действията на машиниста и един от кондукторите вероятно са спасили човешки животи. Според полицията, един от кондукторите жертвоготовно се е опитал да спре нападателя. Точно той е най-тежко пострадалият от общо 10 ранени и единствен с опасност за живота.



Машинистът на влака разбрал, че има сериозна ситуация и на своя отговорност спрял композицията на малката гара Хънтингдън, която не е част от маршрута.

Британският министър-председател Киър Стармър написа в социалната платформа „Екс“, че „ужасяващият инцидент“ буди силно безпокойство.

„Мислите ми са с всички пострадали, като изказвам огромни благодарности на екипите за спешна помощ за реакцията им. Всички в района трябва да следват указанията на полицията“, заяви премиерът.

Според британския в. „Таймс“ хора са се криели панически в тоалетните. Свидетел казва за изданието, че е имало „кръв навсякъде“ и че в блъсканицата хора са били „стъпквани“ от други.

В. „Сън“ цитира друг очевидец, според когото всичко „е било като на филм“. „Беше ужасна гледка“, казва той.

Министърката на вътрешните работи на Великобритания Шабана Махмуд каза, че е „дълбоко натъжена“ да чуе за подобно кръвопролитие. „Призовавам хората на този ранен етап да избягват коментари и прибързани заключения“, заяви тя.

Британският крал Чарлз III и съпругата му кралица Камила изразиха „дълбок шок и истинско възмущение“ от ужасяващото нападение с нож във влак, пътуващ за Лондон.

„Нашите най-искрени съболезнования и мисли са с пострадалите и техните близки“, се казва в изявлението на монарха след атаката в събота, при която десет души бяха приети в болница.

Кралят изказа и благодарност към екипите на спешните служби за бързата им реакция.

