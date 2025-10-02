Нападател се вряза по-рано днес с колата си в човешко множество пред синагога в предградие на Манчестър, след което започна да напада хората с нож, като уби двама и рани тежко трима.

Кола се вряза в хора пред синагога в Манчестър, има жертви и ранени (ВИДЕО+СНИМКИ)

Атаката бе извършена на най-големия празник за еврейската общност Йом Кипур (Деня на изкуплението), когато мнозина вярващи се бяха събрали в синагогата.

Ето справка за най-големите атентати във Великобритания от последните години:

Лондон под обсада – атентатите от 2005 г.

7 юли 2005 г. – Извършени са 4 терористични атаки в центъра на Лондон като 3 от тях – във влакове на метрото. Първият взрив е в 8,51 часа местно време (7,51 ч. по Гринуич) между метростанциите "Олдгейт" и "Ливърпул стрийт", вторият – в 8,56 ч. между станциите "Кингс крос" и "Ръсел скуеър", третият – в 9,17 ч. на станция "Еджуеър роуд". Четвъртата експлозия е в двуетажен автобус на площад "Тависток". Загиват 56 души, ранени са над 700. Отговорността за атентатите е поета от групировката "Тайна организация – Ал Каида в Европа".

Убийството на войник в Южен Лондон

22 май 2013 г. – При нападение в Южен Лондон е убит войник, а двама души са ранени. Войникът в квартал "Улич" е убит от двама мъже с мачете, крещящи джихадистки лозунги.

Трагедията с Джо Кокс

16 юни 2016 г. – В Бирстол, близо до Лийдс, Северна Англия, е простреляна и намушкана с нож британската депутатка от Лейбъристката партия Джо Кокс. Тя е нападната на среща с избиратели в нейния район. Полицията арестува 52-годишния Томас Меър за убийството на Джо Кокс.

Кошмар на Уестминстърския мост

22 март 2017 г. - В Лондон автомобил, шофиран от 52-годишния терорист Халид Масуд, прегазва пешеходци и трима полицаи на Уестминстърския мост. След това той изоставя автомобила си пред сградата на парламента и с нож в ръка се нахвърля на полицай. Застрелян е при опит да проникне в парламента. При атентата загиват шестима души – един полицай, трима цивилни, както и самият нападател. Ранените са около 50, като сред тях има трима френски ученици на училищна екскурзия, двама румънски туристи и петима южнокорейски туристи. На 23 март 2017 г. сунитската групировка "Ислямска държава" поема отговорност за терористичния акт. По информация, предоставена от посолството на Саудитска арабия в Лондон, Халид Масуд е преподавал английски език в Саудитска Арабия от ноември 2005 г. до ноември 2006 г. и отново от април 2008 г. до април 2009 г.

Смъртоносните атаки в Обединеното кралство през последните години

Той е имал работна виза. Посетил е отново страната за шест дни през март 2015 г. чрез туристически агент. Саудитските сили за сигурност не са го следели и той не е имал криминално досие там. Според полицията на Великобритания Халид Масуд е действал сам, интересувал се е от джихада, но няма доказателства да е свързан с "Ислямска държава".

Манчестър Арена – нощта на Ариана Гранде

22 май 2017 г. – В Манчестър, Великобритания, е извършен самоубийствен атентат, при който загиват 22 души, включително деца, а 119 са ранени. Нападението е извършено от мъж, който детонира взривно устройство, което носи със себе си, в края на концерт на американската певица Ариана Гранде на стадион "Манчестър Арена". На 23 май 2017 г. сунитската групировка "Ислямска държава" поема отговорност за нападението. Същият ден Британските власти идентифицират предполагаемия атентатор. Началникът на полицията в Манчестър Иън Хопкинс посочва 22-годишният Салман Абеди за основен заподозрян. На 24 май 2017 г. по-малкият брат на атентатора Хашим Абеди е арестуван в гр. Триполи, Либия от силите за борба с тероризма по подозрение за връзки с "Ислямска държава". Малко по-късно е арестуван и бащата на Салман Абеди. На 26 май 2017 г. британската телевизия Би Би Си съобщава, че атентаторът е звънял в Либия 15 минути, преди да задейства взривното устройство. Той се е обадил на брат си Хашим Абеди. При разпит, Хашим Абеди заявява, че е знаел, че се готви атентат, но не е знаел къде и кога. На 29 май 2017 г. стотици хора се събират на площад "Сейнт Ан" в Манчестър, за да почетат с минута мълчание точно в 22 ч. и 31 минути паметта на жертвите от атентата. На 6 юни 2017 г. на летище Хийтроу в Лондон, полицията задържа мъж по подозрение за нарушаване на закона за тероризма. От началото на разследването са арестувани 20 души, като 8 от тях са оставени в ареста за разпити.

Експлозия в метрото на „Парсънс Грийн“

15 септември 2017 г. – В Лондон, Великобритания, няколко пътници получават изгаряния по лицето след експлозия във влак от метрото на станция "Парсънс Грийн", в западната част на града, в резултат на която са ранени най-малко 30 души. Взривът е причинен от самоделно взривно устройство с часовников механизъм. Инцидентът става в район "Фулъм" в час пик, когато хората са отивали на работа с метрото. На мястото пристигат линейки, пожарни и хеликоптер. Влаковете по цялата линия са спрени. Според снимки, публикувани от британския вестник "Сън", взривът е избухнал в бяла кофа в плик в един от вагоните. Британската полиция съобщава, че разглежда взривът като терористичен акт. По-късно същия ден е съобщено, че британските сили за сигурност са идентифицирали заподозрян, замесен в атентата, с помощта на запис от охранителна камера. Отговорност за нападението поема сунитската групировка "Ислямска държава". Великобритания повишава до максималното – "критично" – равнището за терористична заплаха в страната, което означава непосредствена опасност от атентат. На обществени места в цялата страна са разположени войници, които да помагат на полицията да предотвратява нападения. На 17 септември 2017 г.

Страх от крайнодесен тероризъм във Великобритания

Великобритания понижава степента на терористична заплаха от критична до сериозна, което означава, че според властите има голяма вероятност от нова атака. В хода на разследването са задържани 5 души, като на 21 септември 2017 г. единият от тях – 21-годишен мъж от сирийски произход, е бил освободен, без да му бъде предявено обвинение. В ареста остават 18-годишният Ахмед Хасан от Ирак, задържан на 16 септември 2017 г. на пристанище Дувър на Ламанша, трима мъже, арестувани в Нюпорт, Уелс, и 17-годишен тийнейджър, задържан рано сутринта на 21 септември 2017 г. в Южен Лондон. На 22 септември 2017 г. полицията съобщава, че срещу Ахмед Хасан е повдигнато обвинение за опит за убийство и за причиняването на експлозията.

Атаката на Судеш Аман в Лондон

2 февруари 2020 г. – В Южен Лондон мъж, освободен предсрочно от затвора, ранява двама души с нож. Судеш Аман е влязъл в затвора през 2018 г. за престъпления, свързани с ислямизъм и тероризъм. Той обаче е освободен след изтърпяване на половината от наказанието си от три години. Судеш Аман е убит от полицията, когато започва да напада с нож хора на оживена улица в Лондон.

Кървавата танцова зала в Саутпорт

29 юли 2024 г. – При нападение в крайморския град Саутпорт в Северна Англия по време на курс по танци "Тейлър Суифт" загиват Алис да Силва Агиар, Биби Кинг и Елси Дот Станкъмб и са ранени 8 деца. Убиецът на децата е 17-годишният Аксел Рудакубана, роден е в Кардиф, Уелс, и произхожда от семейство от Руанда. Нападението предизвиква бурни антиимигрантски протести.

