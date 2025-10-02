Трима са в тежко състояние

Двама души загинаха, а други трима са в тежко състояние след нападение с кола и нож пред синагога в Манчестър, съобщава Би Би Си. Заподозреният е бил прострелян от полицията. Неговото състояние обаче не може да бъде потвърдено заради проблеми с безопасността, свързани със съмнителни предмети у него. Екип за обезвреждане на бомби е на мястото на инцидента.

Сигналът е подаден от свидетел в 9.31 ч. местно време. Полицията е повикана заради кола, която се насочила към група хора пред синагогата в "Хийтън Парк" в Кръмсол, в покрайнините на Манчестър. Един мъж е бил намушкан в нож при нападението.

Заподозреният не е успял да влезе в сградата и е бил прострелян от въоръжени униформени.

Гражданите са помолени да избягват района на нападението, макар че кметът на Манчестър обяви, че вече няма непосредствена опасност.

Британският премиер Киър Стармър определи нападението като "ужасяващо“.

Британският крал Чарлз III заяви, че той и кралица Камила са шокирани и натъжени от случилото се в „такъв значим ден за еврейската общност“.

„Нашите мисли и молитви са с всички засегнати. Ценим бързите действия на спешните служби”, допълни монархът.

Атаката се случва по време на Йом Кипур - най-святият ден от годината в юдаизма. Голям брой евреи посещават синагоги и постят на този ден.

Редактор: Цветина Петрова
Източник: The Sun, Би Би Си

