Двама души загинаха, а други трима са в тежко състояние след нападение с кола и нож пред синагога в Манчестър, съобщава Би Би Си. Заподозреният е бил прострелян от полицията. Неговото състояние обаче не може да бъде потвърдено заради проблеми с безопасността, свързани със съмнителни предмети у него. Екип за обезвреждане на бомби е на мястото на инцидента.

Сигналът е подаден от свидетел в 9.31 ч. местно време. Полицията е повикана заради кола, която се насочила към група хора пред синагогата в "Хийтън Парк" в Кръмсол, в покрайнините на Манчестър. Един мъж е бил намушкан в нож при нападението.

Заподозреният не е успял да влезе в сградата и е бил прострелян от въоръжени униформени.

Stabbing outside Heaton Park Synagogue — attacker drove car into pedestrians, stabbed one person. Suspect shot by Greater Manchester Police, remains alive.#NYI pic.twitter.com/nRWqbVlZw7 — NewYork-Insight (@NewYork_Insight) October 2, 2025

Гражданите са помолени да избягват района на нападението, макар че кметът на Манчестър обяви, че вече няма непосредствена опасност.

Awful news coming from Manchester today on Yom Kippur.

Mayor @AndyBurnhamGM has just spoken about the mass stabbing which has taken place at a synagogue in Crumpsal, Manchester.

Police Officers are in attendance on Middleton Road, near to the Heaton Park synagogue.

A cordon is… pic.twitter.com/9OFoQjX8gC — Kaz Quinn #PinkPatriot #UTK 🩷 (@KarenQuinn1973) October 2, 2025

Британският премиер Киър Стармър определи нападението като "ужасяващо“.

Британският крал Чарлз III заяви, че той и кралица Камила са шокирани и натъжени от случилото се в „такъв значим ден за еврейската общност“.

„Нашите мисли и молитви са с всички засегнати. Ценим бързите действия на спешните служби”, допълни монархът.

Атаката се случва по време на Йом Кипур - най-святият ден от годината в юдаизма. Голям брой евреи посещават синагоги и постят на този ден.

