Предполагам, че нападателят е психично болен човек. Това каза кореспондентът на БНР в Лондон Веселин Паунов в ефира на “Здравей, България”.

“Много неща са известни вече, но не и най-важното - какви са били мотивите на нападателя. Не можем да кажем още нищо със сигурност, самата полиция продължава да оставя отворени всички версии. Но на този етап се смята, че не става дума за терористичен акт”, коментира той.

По думите на кореспондента по-късно се очаква да се научи каква е била целта на нападателя. “Много е възможно това да стане днес, защото министърът на вътрешните работи Шабана Махмуд ще се яви в Камерата на общините, където ще говори по този случай”, обясни Паунов.

“Случилото се получи много широк отзвук. Има много коментари по въпроса, но това, което най-вече се изтъква, е колко добре е действал персонала на влака и полицията. Отбелязва се особено заслугата на двама души. Единият е член на персонала на компанията, която обслужва тази линия между Донкастър и Лондон. Той се е опитал да попречи на нападателя и е спасил много от пътниците, но сега е единственият, който е в критично състояние”, обясни той.

Паунов сподели, че са ранени 11 души. Те са постъпили в болница. “Девет от тях са били с животозастрашаващи рани по първоначални сведения, а петима вече са изписани”.

“Другият човек, който има голяма заслуга да няма големи последици от тази кървава баня, е бил машинистът, който е реагирал много адекватно, защото след като инцидентът е станал, той е успял да отклони високоскоростния влак към гара Хънтингтън. Полицията е реагирала много бързо. Всичко е станало в рамките на 8 минути”, сподели Паунов.

Интересното е, че преди няколко месеца полицията е тренирала нещо подобно. “Имало е симулирана атака за влак и тогава машинистът просто е набил спирачките някъде по трасето. Така цялата операция е продължила около 20 минути. В този конкретен случай полицията се е справила по-добре, отколкото при самото учение”, смята той.

“Предполагам, че нападателят е психично болен човек. Той е крещял, че иска да убива. Има много свидетели, има много версии, много разкази. Хората тук са предпазливи в това отношение, защото миналата година, когато в Саутпорт имаше подобен инцидент, в социалните мрежи се появи дезинформация, че нападателят е човек мигрант. Последваха големи безредици. Но засега всички първоначални информации сочат, че става въпрос за някакъв неуравновесен човек”, обясни кореспондентът.

