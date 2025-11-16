Учени откриха как кофеинът може както да подобри, така и да пречи на някои лечения на депресия. Според Световната здравна организация около 5,7% от възрастните (около 332 милиона души по света) страдат от депресия. За много хора стандартните медикаменти облекчават симптомите, но при тези, които не реагират на тях, се налагат други терапии като кетамин или електроконвулсивна терапия (ECT), използвани при „труднолечима депресия“. Почти половината от диагностицираните с депресия могат да попаднат в тази категория.

Новото изследване показва, че антидепресантният ефект на кетамин и ECT се дължи на стимулиране на аденозина — сигнална молекула в човешкото тяло, която регулира кръвоносните съдове, симпатиковата нервна система, кръвното налягане, сърдечната честота и настроението.

Кофеинът е най-популярният психоактивен стимулант в света и е антагонист на аденозиновите рецептори. Това означава, че може да пречи на ефекта на кетамин и ECT, тъй като блокира аденозина. Парадоксално, редовната консумация на кафе се свързва с намален риск от депресия (до 25% според епидемиологични проучвания), но при лечение на тежка депресия кофеинът в близките часове преди терапията може да намали ефекта ѝ.

За хора, които ще се подлагат на кетамин или ECT, учените препоръчват да избягват кофеин поне 24 часа преди процедурата. Това включва кафе и енергийни напитки.

Все още липсват клинични проучвания при хора, които да изследват как точно кофеинът влияе върху успеха на кетамин/ECT лечението, както и оптималното време за „отстраняване“ на кофеина. Индивидуалните различия, като генетика или метаболизъм, също могат да влияят върху резултатите и ще са важни за персонализиране на бъдещите терапии.

Kафето може да има общо леко защитен ефект срещу депресия, но при специфични антидепресантни терапии, които зависят от аденозина, кофеинът може временно да намали тяхната ефективност.

Редактор: Дарина Методиева