Зрелищно изригване на вулкан на японския остров Кюшу. Облакът от дим и пепел достига на височина от близо 4 километра и половина.

Сакураджима е един от най-активните японски вулкани. Това наложи да бъдат отменени 30 полета на местното летище.

Последно вулканът, разположен близо до град Кагошима, представи подобно зрелище преди почти 13 месеца.

Редактор: Ивайла Митева