Облакът от дим и пепел достига на височина от близо 4 километра и половина
Зрелищно изригване на вулкан на японския остров Кюшу. Облакът от дим и пепел достига на височина от близо 4 километра и половина.
Индонезийският вулкан Мерапи с ново мощно изригване (ВИДЕО)
Сакураджима е един от най-активните японски вулкани. Това наложи да бъдат отменени 30 полета на местното летище.
Вулканът Килауеа изригна зрелищно (ВИДЕО)
Последно вулканът, разположен близо до град Кагошима, представи подобно зрелище преди почти 13 месеца.Редактор: Ивайла Митева
