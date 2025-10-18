-
Иран обяви край на ядрената сделка, всички ограничения падат
„Темата на NOVA“: Цената на отнетия живот
Наказват служителя, който глоби студента с детските фигури на пешеходни пътеки
„Ничия земя”: До Канада и назад: Историята на Дани (ВИДЕО)
От гнездото на стършелите: Особености на националните избори
Спортни новини (18.10.2025 - обедна)
Той се намира на Хавайските острови
Зрелищно изригване на един от големите вулкани на Хавайските острови. Килауеа периодично изхвърля лава от декември миналата година. Но в последните два дни изригванията са по-мощни. Учените смятат, че се е появил над повърхността на океана преди едва 100 хиляди години. Хавайските острови са образувани от пет големи, щитовидни вулкана, които са изригвали до голяма степен последователно. Три от тях продължават да са активни и до днес, а най-често изригва именно Килауеа.Редактор: Габриела Винарова
