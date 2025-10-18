Зрелищно изригване на един от големите вулкани на Хавайските острови. Килауеа периодично изхвърля лава от декември миналата година. Но в последните два дни изригванията са по-мощни. Учените смятат, че се е появил над повърхността на океана преди едва 100 хиляди години. Хавайските острови са образувани от пет големи, щитовидни вулкана, които са изригвали до голяма степен последователно. Три от тях продължават да са активни и до днес, а най-често изригва именно Килауеа.

Редактор: Габриела Винарова