Земетресение с магнитуд от 4,1 по скалата на Рихтер е регистрирано малко преди обяд край гръцкия остров Лефкада в Йонийско море, съобщи телевизия "Скай".

Ново силно земетресение удари Кипър

По данни на гръцкия Институт по геодинамика трусът е станал в 11:44 ч. местно (и българско) време. Епицентърът е бил в морето на 7 км северно от селището Агиос Никитас, а дълбочината на огнището се оценява на 14,9 км.

Регистрираха земетресение с магнитуд 4,9 в Турция

Не се съобщава за щети и пострадали хора.

Редактор: Ивайла Митева