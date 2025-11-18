Американският президент Доналд Тръмп допусна възможността за контакт с венецуелския си колега Николас Мадуро, въпреки изостреното от САЩ военно напрежение в Карибския басейн. „В един момент ще разговарям с него. Аз разговарям с всички“, каза американският лидер.

В същото време той заяви, че допуска всякакви варианти за Венецуела, включително сухопътна военна операция: „Не изключвам нищо, просто трябва да разрешим въпроса с Венецуела“.

След действията на САЩ: Венецуела започва масова мобилизация на военните сили

От своя страна венецуелският държавен глава отвърна, че е готов да проведе разговор „на четири очи“ с американския си колега.

САЩ разположиха флот от военни кораби в Карибско море като част от операцията си срещу трафика на наркотици.

„Всеки, който иска да говори с Венецуела, може да говори с нас лице в лице. Няма проблем. Това, което не можем да позволим, е християнският народ на Венецуела да бъде бомбардиран и убиван“, каза Мадуро.

Редактор: Цветина Петкова