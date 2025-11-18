Култовият филм "Жега" се завръща отново под режисурата на Майкъл Ман. Лентата от 90-те години, с участието на Ал Пачино, Робърт де Ниро, Вал Килмър, този път се очаква да събере друг звезден каст - Леонардо ди Каприо и Крисчън Бейл. Актьорът от "Батман" не за пръв път е част от проекти на Ман, той играе и във филма "Обществени врагове" от 2009 г. заедно с Джони Деп.

Сценарият е дело на Ман и Мег Гадрнър. Сайът imdb сочи, че във филма ще участват още Брадли Купър (“Маестро”), Остин Бътлър („Елвис”) и Адам Драйвър („Ферари”).

Подробности за сюжета все още не са известни.

Сред продуцентите ще бъдат Майкъл Ман и Джери Брукхаймър.

През декември се навършват 30 години откакто "Жега" излезе на голям екран. Филмът проследява експлозивната конфронтация между детектив от полицейското управление на Лос Анджелис (Пачино) и престъпникът кръдец (Де Ниро). "Жега" стана боксофис хит, който спечели 187 милиона долара в световен мащаб при бюджет от 60 милиона долара.

Последната роля на Бейл беше през 2022 година във филма „Бледосиньото око”. През 2024 година той започна строителството на „Заедно Калифорния” – къщи за приемни грижи, предназначеин за осиротели деца – братя и сестри. Домовете са разположени близо до парк в Палмдейл, а стойността на проекта е 22 милиона долара. Това е и първото селище в щата.

Снимка: Getty Images

Последната роля на Леонардо ди Каприо беше в екшън трилъра „Битка след битка” с участието на Бенисио дел Торо и Шон Пен.

Снимка: Getty Images

Носителят на „Оскар” също така отдаде почит на голямата природозащитничка Джей Гудол, която почина през октомври, по време на възпоменателна служба във Вашингтон. Двамата имаха искрено и силно приятелство, както и обща кауза в опазването на околната среда.