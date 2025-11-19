"ДПС-Ново начало" предложи закриването на правителствения авиоотряд. Според формацията това е структура с един самолет и над сто души персонал, за която от бюджета се плащат десетки милиони годишно.

От партията подкрепиха решението на министъра на транспорта Гроздан Караджов правителството да се откаже от скъпия правителствен “Фалкон”. Според хората на Пеевски това са излишни разходи за лукс и разточителство, несъответстващи на ефективността и демонстрация, която дразни хората и не приляга на европейските стандарти и практики.

"Трябва да се сложи край на възможността с парите на данъкоплатците - с правителствения самолет да се организират екзотични воаяжи до далечни дестинации. Този вид държавен туризъм, плащан скъпо и прескъпо от хората, е абсолютно неприемлив и на това трябва да се сложи край. Тези милиони трябва незабавно да бъдат пренасочени за осигуряването на летателна техника и персонал за спасяване на живота, здравето и имуществото на хората - въздушни линейки и специализирана летателна техника за гасене на пожари" - тази позиция изразяват от "ДПС-Ново начало".

Според партията що се отнася до представителните нужди на премиер, президент и председател на НС, за това има вече установени европейски практики и може се намери разумно решение с националния превозвач.

Последва отговор от министъра на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов. Той обясни, че няма правомощията да закрие авиоотряда. „Това решение трябва да се вземе от Съвета за съвместно управление и впоследствие от Министерския съвет, тъй като към авиоотряда има и персонал за поддръжка на зали, в които се посрещат чуждестранни делегации”, подчерта ресорният министър. Той изрази готовност да предостави всякаква информация на лидерите на съвместното управление. В отряда работят около 150 души, посочи вицепремиерът.

Правителственият „Фалкон” отива на търг

Припомняме, че по-рано Караджов обяви, че е разпоредил правителственият „Фалкон“ да бъде продаден на търг с явно наддаване. „Възлагам на ръководството на Държавния авиационен оператор правителственият самолет „Фалкон“ да бъде продаден на търг с явно наддаване. Така можем да постигнем максималната възможна цена“, заяви той в своя Facebook профил. Решението идва след анализ на разходите за поддръжка и експлоатация на машината за последните 10 години.

