Най-малко 25 души загинаха след нови удари на израелската армия (ЦАХАЛ) по цели на палестинската групировка "Хамас" в Ивицата Газа. Това заяви агенцията за гражданска защита на Газа пред АФП.

104 жертви на нови израелски удари по Ивицата Газа

От ЦАХАЛ съобщиха, че ударите са предприети, след като бойци на "Хамас" са открили огън по район, в който действали израелски войски.

Джей Ди Ванс: Примирието в Газа се запазва въпреки сблъсъците

„Това действие представлява нарушение на споразумението за прекратяване на огъня. Няма ранени военнослужещи. В отговор ЦАХАЛ започна да поразява терористични цели на "Хамас" в цялата Ивица Газа“, се казва в изявление на армията.

Редактор: Дарина Методиева