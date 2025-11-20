Снимка: iStock
Трусът е бил на дълбочина 130 километра
Земетресение с магнитуд 5,8 по скалата на Рихтер разтърси остров Серам в Индонезия. Това съобщи днес Европейско-средиземноморският сеизмологичен център (EMSC).
Трусът е регистриран на 20 км югозападно от Амбон, Индонезия, на 612 км северно от Дили, Индонезия. Земетресението е регистрирано в 15:59 местно време (8: 59 българско време). Трусът е бил на дълбочина 130 километра.
Към момента няма съобщения за щети или жертви в резултат на земетресението.
Източник: "Фокус"
