Силни взривове и тази сутрин отекнаха в украинския град Одеса. Той е атакуван с дронове от руските сили от акваторията на Черно море, съобщи началникът на Областната военна администрация Олег Кипер.

Сирените за въздушна тревога бяха задействани в 7:46 ч. Местните власти призовават жителите да се укриват в бомбоубежища.

Одеса е атакувана с дронове от сутринта

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според последното официално преброяване в Украйна. В самия град живеят 50-60 хиляди наши сънародници. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградски, Измаилски и Белгород-Днестровски район.

Редактор: Цветина Петкова