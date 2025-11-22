Коледа дойде първо в Русе. Празничното настроение създава Леденият парк, който заработи преди няколко дни.

Ледената пързалка в града вече е отворена, но с нови мерки за сигурност. А 6-годишната Йоана е от най-редовните посетители.

“Всяка година през последните 2 години, понеже е мъничка, идва постоянно. Коледната атмосфера създава настроение за празниците”, сподели баща ѝ Антон.

“Традиционно в България първа започва да работи ледената пързалка в Русе. За шеста поредна година правим пързалката тук на това място. Тази година леденият парк е малко по-голям. Увеличихме го с 6 къщички, част от тях са за благотворителност, дали сме ги безплатно на организации. Изделията и украсите са произведени изцяло ръчно”, обясни Кунчо Кунчев, който е управител на „Общински пазари”-Русе.

"Коледните чудеса на България”: Календар събира инициативи в помощ на хората

Леденият парк привлича и с още атракциони, лакомства, ароматна скара и греяно вино за студените зимни дни.

“Имаме 5 вида греяно вино - плодово, черешово, джинджър и пиперливо вино. Всяка година все повече клиенти идват при нас, харесват нашата скара, виното също”, сподели търговецът Емо.

За Коледните и новогодишни празници са планирани изненади за децата, а пързалката ще работи без почивен ден.

“Децата ще могат да се пързалят всяка събота с приказни герои. Следващата седмица ще черпим децата с чай. Имаме идея да направим един демонстрационен хокеен мач. Не само ще се пързаляме, но и ще се забавляваме”, каза Кунчо Кунчев.

Очаква ли ни бяла Коледа?

След като преди година вандали срязаха захранващите кабели на пързалката, през тази мерките за сигурност са по-сериозни.

“Тази година сме увеличили видеонаблюдението, то е със звук. Имаме също охрана, специален инструктаж за хората, които работят тук. Миналата година ни изненадаха с тази проява, никой не очакваше по време на пързаляне да срежат проводниците под ледената пързалка”, обясни Кунчев.

Леденият парк ще остане в центъра на Русе до 11 януари.