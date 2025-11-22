Снимка: iStock
-
„Дотам и обратно”: Среща с кучетата, които спасяват защитени птици
-
Прекъсват тръби в Хасково заради неплатени сметки за вода
-
ДНСК нареди премахване на изкуственото корито под комплекс „Негреско” в Елените
-
Снежана Апостолова ще изпълнява функциите на кмет на Варна до 5 декември
-
Силен вятър създаде проблеми в две общини в Бургаско
-
Бурен вятър отмени и пренасочи полети от и до София
Преди година вандали срязаха захранващите кабели на пързалката
Коледа дойде първо в Русе. Празничното настроение създава Леденият парк, който заработи преди няколко дни.
Ледената пързалка в града вече е отворена, но с нови мерки за сигурност. А 6-годишната Йоана е от най-редовните посетители.
“Всяка година през последните 2 години, понеже е мъничка, идва постоянно. Коледната атмосфера създава настроение за празниците”, сподели баща ѝ Антон.
“Традиционно в България първа започва да работи ледената пързалка в Русе. За шеста поредна година правим пързалката тук на това място. Тази година леденият парк е малко по-голям. Увеличихме го с 6 къщички, част от тях са за благотворителност, дали сме ги безплатно на организации. Изделията и украсите са произведени изцяло ръчно”, обясни Кунчо Кунчев, който е управител на „Общински пазари”-Русе.
"Коледните чудеса на България”: Календар събира инициативи в помощ на хората
Леденият парк привлича и с още атракциони, лакомства, ароматна скара и греяно вино за студените зимни дни.
“Имаме 5 вида греяно вино - плодово, черешово, джинджър и пиперливо вино. Всяка година все повече клиенти идват при нас, харесват нашата скара, виното също”, сподели търговецът Емо.
За Коледните и новогодишни празници са планирани изненади за децата, а пързалката ще работи без почивен ден.
“Децата ще могат да се пързалят всяка събота с приказни герои. Следващата седмица ще черпим децата с чай. Имаме идея да направим един демонстрационен хокеен мач. Не само ще се пързаляме, но и ще се забавляваме”, каза Кунчо Кунчев.
След като преди година вандали срязаха захранващите кабели на пързалката, през тази мерките за сигурност са по-сериозни.
“Тази година сме увеличили видеонаблюдението, то е със звук. Имаме също охрана, специален инструктаж за хората, които работят тук. Миналата година ни изненадаха с тази проява, никой не очакваше по време на пързаляне да срежат проводниците под ледената пързалка”, обясни Кунчев.
Леденият парк ще остане в центъра на Русе до 11 януари.
Последвайте ни