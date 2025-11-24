Върховният федерален съд на Бразилия реши днес да остави в ареста президента Жаир Болсонаро, след като съдия Алешандре де Мораес нареди задържането му в събота, като се аргументира с наличието на риск от бягство, предаде "Ройтерс".

Решението беше взето от четиричленен състав на най-висшия бразилски съд с единодушие. Съдиите Флавио Дино, Кристиано Занин и Кармен Лусия подкрепиха Мораес, слагайки край на повече от 100 дни домашен арест за Болсонаро.

Жаир Болсонаро е арестуван, след като разтопил с поялник електронната си гривна

Бразилският президент очаква окончателните решения по обжалванията на присъдата му от 27 години затвор по обвинения в заговор за преврат.

Болсонаро, на 70 години, беше арестуван в събота, след като властите съобщиха, че той е използвал поялник, за да повреди електронната гривна, която му беше поставена, за да може да бъде следен. Той е направил това малко преди планирано бдение на негови поддръжници пред дома му, като съдия Мораес каза, че това е можело да попречи на полицейския контрол върху домашния му арест.

Задържаният заяви в неделя пред съдия Лусиана Сорентино, че причината да манипулира устройството били параноя и халюцинации, предизвикани от лекарства. Той отрече да е имал намерение да избяга или да си свали гривната.

„Признатото нарушение на електронното наблюдение не само увеличава риска от бягство, но и показва явно неспазване на предпазните мерки, наложени от съдебната власт“, написа съдия Дино в мотивите си.

Върховният съд на Бразилия разглежда жалбата на Жаир Болсонаро

Болсонаро беше осъден през септември на 27 години и три месеца затвор за заговор за преврат, след като загуби президентските избори през 2022 година от кандидата на левицата Луиз Инасиу Лула да Силва.

Редактор: Дарина Методиева