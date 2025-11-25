iStock
Организирано е протестно шествие под надслов „Нито една повече“
Днес отбелязваме Международния ден за елиминиране на насилието над жени.
В София се организира протестно шествие под надслов „Нито една повече”. Основната цел на демонстрацията е да привлече вниманието на обществото и институциите към тревожните нива на домашно насилие, нуждата от незабавни законодателни промени и адекватни ресурси за подкрепа на жертвите.
27% ръст на сигналите за деца, станали жертва на насилие. 31% от тях - пострадали физическиРедактор: Ина Григорова
