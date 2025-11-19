С близо една трета са се увеличили сигналите за деца, станали жертва на насилие у нас. Те са най-често обект на психически тормоз в училище и на улицата, а когато случаите са на физическо насилие, то това се случва вкъщи. В Световния ден за борба с насилието над деца проверяваме колко е разпространено то в България и как се борим с него.

550 сигнала повече за насилие над деца са получили в Агенцията за закрила на детето през миналата година, в сравнение с година по-рано. Така регистрираните случаи през 2024 г. са били над 2000. Това е само малка част от всички сигнали за деца в риск, които са достигнали до тях. Ако прибавим и останалите, то броят им скача над 6400.

По-често момчета са звънели на Националната линия за деца 116 111

За деца в риск се считат такива, чието развитие по някакъв начин е в опасност или пък чиито основни права са нарушени. Това могат да бъдат деца с починали или неизвестни родители, жертви на насилие или на някаква злоупотреба, страдащи от тежки заболявания или такива, които рискуват да отпаднат от училище.

Най-лесно достъпният канал за подаване на сигнали остава Националната телефонна линия за деца – 116 111, която се управлява от Агенцията за закрила на детето. Тя е денонощна и безплатна. Само от началото на годината до настоящия месец телефоните ѝ са позвънили повече от 20 хиляди пъти. Консултациите с обадили се деца са близо 6 хиляди, проведени са и 5 хиляди беседи с възрастни. Определените като деца в риск са били 1700, а основните причини за това – проявено психическо и физическо насилие върху тях, както и липса на грижа.

Най-често срещаният вид насилие, който търпят децата у нас, е психическият тормоз – крясъци, обиди, унижение, заплахи. От УНИЦЕФ България изчисляват, че близо половината от жертвите са претърпели именно такова насилие. 31% от децата са пострадали физически – повече момчета, отколкото момичета. Най-често това се случва вкъщи – в по-бедни домакинства и от родители с по-ниска степен на образование, които също са били често удряни или бити в детството си. Други 16% са били обект на сексуално посегателство – най-често от страна на познат човек, а 10 на сто са били системно пренебрегвани или неглижирани. Това се случва, когато родителите забравят или не искат да ги хранят, да ги заведат на училище или на лекар, когато са болни.

Над 28 000 обаждания за година на горещата телефонна линия за деца в риск

Училището е мястото, където децата най-често стават жертви на насилие – близо 40% от случаите са там, а тормозът обикновено е психически. Почти толкова рискова е и средата навън. И там най-разпространеният вид насилие е този. Колкото до физическото насилие - то се упражнява предимно вкъщи. Собственият дом е най-опасната среда за 30% от пострадалите.

И накрая, 1 на всеки 7 деца признава, че е било жертва на тормоз и преследване онлайн, особено в социалните мрежи.

Най-скритият вид насилие остава сексуалното, за което повечето жертви не търсят помощ. Най-уязвими са децата с увреждания, тези в институции и децата на бежанци. Често жертвите събират смелост да говорят за това едва години след преживяното.

Какво показва изследване на Евростат, събрало данните на 19 европейски държави, сред които сме и ние? То засяга жени от всички възрасти, които признават, че са били насилени сексуално. Според данните най-много декларирани случаи има във Финландия – 14% от всички жени там разказват за подобен вид посегателство върху себе си. Следват Нидерландия и Дания с подобен процент. В долния край на класацията са Полша, Литва, Латвия и България с по 2% жени, направили такова признание. Последна е Сърбия с 1%.

Тревожна статистика: Едва 11% от родителите алармират, ако детето им е жертва на насилие

Според УНИЦЕФ обаче данните за насилието като цяло са още по-тревожни, защото тяхно национално проучване показва, че всъщност всяко второ дете у нас е преживяло някаква форма на насилие, преди да достигне пълнолетие, а 1 на 3 деца споделя, че се чувства в опасност - било то на улицата, в училище или у дома.

Целия материал гледайте във видеото.