Постоянни заплахи за живота, тормоз. Вандализиране на лично имущество. Това бе поводът през юли тази година да ви срещнем с Весела Александрова. Психическото насилие е от страна на мъжа, с когото живеела на семейни начала и от когото има малко дете. На Весела ѝ отнема година да говори за проблема с насилието над жените.

Живот в страх: Млада майка сигнализира за заплахи и тормоз от бащата на детето ѝ

Тя е една от малкото, която застава с лицето си и говори открито по тази тема. Продължава да води съдебни битки. Колкото и бавна да е правораздавателната система по тази тема, споделя, че това не я отказва.

Почти половин година след първата ни среща с Весела – тя продължава да живее под напрежение. През това време разказва, че заплахите не само не са спрели, но са придобили нови форми.

„Промени се това, че вече заплахите започнаха да пристигат от непознати номера. За мен е пределно ясно от кого са, защото аз нямам врагове, нямам човек, който съм наранила в миналото“, казва Весела.

По думите ѝ посегателствата над личното ѝ имущество също са ескалирали. „Освен заплахите по чат приложения заляха колата ми с червена боя. Това за мен е пределно ясен намек за опасността, която може би ме дебне“, обяснява тя.

Извършителят е бил задържан за 24 часа. Александрова се надява случаят да бъде внесен в съда: „Надявам се да се възбуди дело и всичко да приключи правилно за мен и за живота на семейството ми“.

Това е втори подобен акт. „Да, това се случва за втори път – автомобилът ми беше разбит и залят абсолютно целият с червена боя“, уточнява тя.

Заплахите, които получава, са тежки и лични. „Една от последните беше, че по-добре да се самоубия, защото някой друг съвсем скоро ще го направи брутално“, разказва Александрова. Всички сигнали са подадени в полицията и прокуратурата.

Въпреки трудностите, Весела не се отказва от борбата си. „От съдебните битки не се отказвам. Изключително благодарна съм на моите адвокати – Коцева и Николова, защото те се борят за мен много“, казва тя.

Ограничителната ѝ заповед е удължена: „С нея се чувствам една степен по-защитена. Оттук следват и други съдебни битки“.

На 25 ноември – Международния ден за борба с насилието над жените – Весела отправя послание към всички жертви: „Искам да отправя апел да не се отказват, да вярват. В институциите става много бавно, но нещата се случват. Най-важна е подкрепата от семейството и близките. Жените сме силни“.

Весела споделя, че не би се справила без хората до себе си. „Да, намерих подкрепа в асоциация „Деметра“, които бяха до мен с разговори и морална подкрепа. Много е важно жертвите да потърсят помощ от хора, които знаят как да помогнат“, казва тя.

Въпреки повторните посегателства по автомобила, Александрова заявява категорично: „Не, няма да ме откаже това. Това са материални вещи. Не мога да изгубя психиката си и вярата в институциите. Вярвам в закона и във върховенството му“.

В Стара Загора днес от 17:00 ч. по централната пешеходна улица ще се проведе шествие срещу насилието над жените.