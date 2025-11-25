„Оцеляването на Газа е поставено на карта“, предупреди днес в доклад ООН, призовавайки международната общност да разработи „цялостен план за възстановяване“ и да се намеси „без забавяне“ по координиран начин, предаде "Франс прес".

Израелските военни операции в ивицата Газа „подкопаха всички стълбове на оцеляването“ – от храна до жилища и здравеопазване, „подкопаха управлението и потопиха“ палестинската територия „в създадена от човека бездна“, се добавя в доклада от Конференция на Организацията на обединените нации за търговия и развитие (ЮНКТАД).

„Предвид безмилостното и систематично разрушение, което е претърпяла, има сериозни опасения за способността на Газа да се възстанови като жизнено пространство и общество“, се добавя в доклада.

Съветът за сигурност на ООН прие резолюция в подкрепа на плана на Тръмп за Ивицата Газа

Междувременно Върховния комисариат на ООН по правата на човека съобщи, че 127 цивилни са били убити в Ливан при удари на израелската армия след спирането на огъня преди една година и призова за разследване на тези случаи и спазване на примирието.

„Близо година след договарянето на спирането на огъня между Ливан и Израел, продължаваме да виждаме засилващи се атаки на израелската армия, в резултат на които са убивани граждани и се разрушават граждански обекти в Ливан, в съчетание с обезпокоителни заплахи за по-широка, засилена офанзива", каза Тамин ал Китан, говорител на Комисариата, на пресконференция в Женева.

Той призова за „бързи и безпристрастни“ разследвания на израелските удари в Ливан.

Редактор: Цветина Петрова