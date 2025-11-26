Снимка: iStock
Търсят се кандидати с богат опит в международните отношения и дипломацията, както и с добри езикови умения
Процесът по избиране на следващия генерален секретар на ООН стартира, след като държавите членки бяха поканени да изпратят номинации за наследник на Антонио Гутериш за мандата, започващ през 2027 г.
В писмо на ръководството на организацията до 193-те държави се посочва, че се търсят кандидати с богат опит в международните отношения и дипломацията, както и с добри езикови умения.
Гутериш: Светът става многополюсен, но без силни общи институции това е рисково
„Постът на генерален секретар е от огромна важност и изисква най-високи стандарти на ефективност, компетентност и почтеност, както и твърда привързаност към целите и принципите на Устава на ООН“, се казва в съвместното писмо, подписано от посланика на Сиера Леоне и настоящ председател на Съвета за сигурност Майкъл Имран Кану и председателката на Общото събрание Аналена Бербок.
Част от държавите настояват следващият генерален секретар да е жена. В писмото се отбелязва съжаление, че в историята на ООН досега никога не е имало жена на този пост, и се отправя призив към членовете сериозно да обмислят номинирането на жени.
Сред имената, които вече се обсъждат, са бившият президент на Чили Мишел Бачелет, аржентинецът Рафаел Гроси – ръководител на Международната агенция за атомна енергия, както и Ребека Гринспан от Коста Рика, която оглавява Конференцията на ООН за търговия и развитие.
Кандидатурите трябва да бъдат издигнати от държава или група държави и да включват визия за бъдещия мандат, както и списък с източниците на финансиране.
Генералният секретар на ООН призова да се даде шанс на мира в Близкия изток
Съществува традиция за географска ротация, което би означавало, че е дошъл ред на Латинска Америка, но тя не винаги се спазва. В писмото се подчертава „значението на регионалното разнообразие“, без да се посочва задължителен регион.
Възможно е кандидатите да бъдат подложени на публични изслушвания – процедура за прозрачност, въведена за пръв път през 2016 г., когато Гутериш получи първия си мандат.
Членовете на Съвета за сигурност ще започнат формалния подбор до края на юли, а петте постоянни държави с право на вето – САЩ, Китай, Русия, Великобритания и Франция – ще имат решаваща роля за изхода на процедурата.
След като Съветът за сигурност направи препоръка, Общото събрание може да избере генерален секретар за петгодишен мандат, започващ на 1 януари 2027 г., с възможност за едно подновяване.Редактор: Цветина Петкова
