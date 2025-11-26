Процесът по избиране на следващия генерален секретар на ООН стартира, след като държавите членки бяха поканени да изпратят номинации за наследник на Антонио Гутериш за мандата, започващ през 2027 г.

В писмо на ръководството на организацията до 193-те държави се посочва, че се търсят кандидати с богат опит в международните отношения и дипломацията, както и с добри езикови умения.

„Постът на генерален секретар е от огромна важност и изисква най-високи стандарти на ефективност, компетентност и почтеност, както и твърда привързаност към целите и принципите на Устава на ООН“, се казва в съвместното писмо, подписано от посланика на Сиера Леоне и настоящ председател на Съвета за сигурност Майкъл Имран Кану и председателката на Общото събрание Аналена Бербок.

Част от държавите настояват следващият генерален секретар да е жена. В писмото се отбелязва съжаление, че в историята на ООН досега никога не е имало жена на този пост, и се отправя призив към членовете сериозно да обмислят номинирането на жени.

Сред имената, които вече се обсъждат, са бившият президент на Чили Мишел Бачелет, аржентинецът Рафаел Гроси – ръководител на Международната агенция за атомна енергия, както и Ребека Гринспан от Коста Рика, която оглавява Конференцията на ООН за търговия и развитие.

Кандидатурите трябва да бъдат издигнати от държава или група държави и да включват визия за бъдещия мандат, както и списък с източниците на финансиране.

Съществува традиция за географска ротация, което би означавало, че е дошъл ред на Латинска Америка, но тя не винаги се спазва. В писмото се подчертава „значението на регионалното разнообразие“, без да се посочва задължителен регион.

Възможно е кандидатите да бъдат подложени на публични изслушвания – процедура за прозрачност, въведена за пръв път през 2016 г., когато Гутериш получи първия си мандат.

Членовете на Съвета за сигурност ще започнат формалния подбор до края на юли, а петте постоянни държави с право на вето – САЩ, Китай, Русия, Великобритания и Франция – ще имат решаваща роля за изхода на процедурата.

След като Съветът за сигурност направи препоръка, Общото събрание може да избере генерален секретар за петгодишен мандат, започващ на 1 януари 2027 г., с възможност за едно подновяване.

