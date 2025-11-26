Тридесет и шест души са загинали при пожара в многоетажни сгради в жилищен комплекс в хонконгския район "Тай По", съобщи "Асошиейтед прес". 279 души се водят за изчезнали, а 29 са хоспитализирани.

Около 700 жители са били евакуирани и настанени във временни центрове. Огънят се е разпространил бързо по бамбуковото скеле и защитната мрежа, поставени около фасадата на комплекса в "Тай По".

На видеокадри от мястото се виждат най-малко пет близки сгради, обхванати от пламъци, а от прозорците на много от апартаментите излиза дим.

Редактор: Станимира Шикова