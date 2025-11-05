11 души загинаха при пожар в дом за възрастни хора в град Тузла, Босна и Херцеговина, в нощта срещу сряда. Съобщава се за общо 35 пострадали, които са настанени в Университетския клиничен център в Тузла, информира БНР . Тежко ранени са най-малко двама души.

Снимка: АП

Сред пострадалите има както обитатели и служители на дома, така и полицаи, пожарникари и медицински лица.

Пожарът е избухнал на седмия етаж на сградата, където е имало апартаменти на хора с увреждания. Обитателите са преместени на по-ниските етажи, а членове на Червения кръст ги посещават, за да им осигурят основни хигиенни консумативи. Психолози също оказват съдействие.

В ход е разследване на причините за инцидента. Междувременно директорът на дома подаде оставка.

