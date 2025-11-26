Новият доклад на Института за пазарна икономика „Регионални профили за 2025” разкри, че познатата ни тенденция за разделение на областни градове и малки общини не само се затвърждава, но и задълбочава. Огромната регионална пропаст не е просто статистика, а съвкупност от множество фактори, които засягат гражданите. Тя е реалност, която определя достъпа до образование, здравеопазване, работа и по-общо казано - "бъдеще".

България все по-ясно се превръща в „две отделни държави“ – София и всички останали региони. Това предупреди старши икономист от Института за пазарна икономика Адриан Николов в ефира на „Социална мрежа”.

По думите му столицата се откъсва "драматично", докато голяма част от по-малките области „се смаляват“, изостават икономически и стават „все по-малко значими и все по-пренебрежими“.

Според икономиста се наблюдава силно клъстериране, при което няколко големи градски ядра – основно София, Пловдив и Варна концентрират растежа, а останалите области се подреждат в дълъг „опашат“ списък. Той допълва, че разделението ще се увеличава, ако не настъпят целенасочени политики.

Николов обърна внимание и на друг проблем – столицата вече е пренатоварена.

„София не е планирана за толкова голям брой хора и се задъхва от гледна точка на социалната среда“, казва Николов. Увеличаващото се население води до недостиг на места в детските градини, натиск върху здравната система и инфраструктурата, както и постоянно растящи цени на жилищата.

Големият контраст се наблюдава най-вече в Северна България, където високата безработица е придружена от много ниска квалификация. „Там е трудно да се занесе индустрия, а още по-трудно да се развие икономика, базирана на услуги“, обяснява Николов.

Икономистът е категоричен, че местната власт е в капан:„Общините нямат нужния ресурс, за да инвестират в решаване на собствените си проблеми.“

Затова Институтът предлага фискална децентрализация и намаляване броя на общините.

„Необходимо е съкращаване на общините поне с една трета – това е неизбежно, ако искаме по-рационална регионална карта“, коментира Николов.

