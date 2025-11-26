Снимка: iStock
-
Велислава Делчева: Майчинството през втората година трябва да е равно на минималната заплата
-
На първа инстанция: Пускат под домашен арест Никола Барбутов
-
Протестиращи срещу Бюджет 2026 блокираха движението в "Триъгълника на властта" (СНИМКИ+ВИДЕО)
-
Предлагат нова цена на 8-те км от Околовръстното шосе на София за следващите три години
-
Управляващите поставиха три условия за концесия на тотото (ОБЗОР)
-
От 400 проверени обекта: 370 - построени в нарушение в близост до реки и дерета
ИПИ препоръчва проблемът да бъде решен с намаляване на броя на общините с една трета
Новият доклад на Института за пазарна икономика „Регионални профили за 2025” разкри, че познатата ни тенденция за разделение на областни градове и малки общини не само се затвърждава, но и задълбочава. Огромната регионална пропаст не е просто статистика, а съвкупност от множество фактори, които засягат гражданите. Тя е реалност, която определя достъпа до образование, здравеопазване, работа и по-общо казано - "бъдеще".
България все по-ясно се превръща в „две отделни държави“ – София и всички останали региони. Това предупреди старши икономист от Института за пазарна икономика Адриан Николов в ефира на „Социална мрежа”.
Първите 1000 дни: Защо храненето на децата е "храна за мозъка"
По думите му столицата се откъсва "драматично", докато голяма част от по-малките области „се смаляват“, изостават икономически и стават „все по-малко значими и все по-пренебрежими“.
Според икономиста се наблюдава силно клъстериране, при което няколко големи градски ядра – основно София, Пловдив и Варна концентрират растежа, а останалите области се подреждат в дълъг „опашат“ списък. Той допълва, че разделението ще се увеличава, ако не настъпят целенасочени политики.
Николов обърна внимание и на друг проблем – столицата вече е пренатоварена.
„София не е планирана за толкова голям брой хора и се задъхва от гледна точка на социалната среда“, казва Николов. Увеличаващото се население води до недостиг на места в детските градини, натиск върху здравната система и инфраструктурата, както и постоянно растящи цени на жилищата.
От 400 проверени обекта: 370 - построени в нарушение в близост до реки и дерета
Големият контраст се наблюдава най-вече в Северна България, където високата безработица е придружена от много ниска квалификация. „Там е трудно да се занесе индустрия, а още по-трудно да се развие икономика, базирана на услуги“, обяснява Николов.
Икономистът е категоричен, че местната власт е в капан:„Общините нямат нужния ресурс, за да инвестират в решаване на собствените си проблеми.“
Затова Институтът предлага фискална децентрализация и намаляване броя на общините.
„Необходимо е съкращаване на общините поне с една трета – това е неизбежно, ако искаме по-рационална регионална карта“, коментира Николов.
Целия разговор вижте във видеото.Редактор: Ралица Атанасова
Последвайте ни